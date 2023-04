Schimmelimmobilie in Düren : Fakten und offene Fragen zum Miesheimer Weg

Die Weichen für eine Verbesserung der Wohnsituation sind gestellt, es sind aber noch längst nicht alle Fragen geklärt. Foto: MHA/Verena Müller

Düren Nach dem ersten Besuch unserer Zeitung am Miesheimer Weg ist viel passiert. Was inzwischen bekannt ist und welche Antworten noch ausstehen.

Die Ereignisse am Miesheimer Weg haben sich in den vergangenen Wochen überschlagen. Immer neue Fakten kamen zutage, falsche Behauptungen wurden entlarvt, die Stimmung unter den Mietern kippte und eskalierte zur Schlägerei. Ein Überblick über die Fakten und Abläufe:

Wem gehört das Haus?

Eigentümerin seit dem 1. Januar 2021 ist die Massto Verwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Deren Geschäftsführer sind Markus Schink, Steuerberater, und Stefan Oberbanscheidt, Architekt. Voriger Eigentümer war die Immobilienfirma von Armin Hinz, Contec, mit Sitz in Düren-Birkesdorf. Diese hat bislang keine Frage unserer Zeitung bezüglich der Vorgeschichte der Immobilie beantwortet. Das Haus wurde in einem Komplex mehrerer baugleicher Hochhäuser in den 1960er Jahren errichtet, am Stadtrand von Düren. Die vier anderen Häuser gehören nicht Massto.

Wer wohnt in dem Haus?

Überwiegend junge Familien rumänischer Abstammung. Insgesamt gibt es 60 Wohnungen. Darunter sind 21 sogenannte Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 83 Personen, die Leistungen von der Job-com erhalten. Der Miesheimer Weg gilt als sozialer Brennpunkt.

Wie kam es zu dem massiven Schimmelbefall?

Im April des vergangenen Jahres hat sich ein Rohrbruch ereignet. Seitdem hat sich das Abwasser durch das Mauerwerk gearbeitet. Das Haus besteht aus zwei symmetrischen Teilen. Nach dem ersten gravierenden Leitungsschaden muss es zu mindestens einem weiteren auf der anderen Seite des Hauses gekommen sein. Denn auch dort sind durchgehend nasse Wände und Schimmelbildung feststellbar.

Wie gefährlich ist schwarzer Schimmel?

Laut Experten können Schimmelsporen bei Menschen mit Vorbelastung oder entsprechender Veranlagung Allergien und Atemwegserkrankungen wie Asthma auslösen. Andere Menschen können davon gänzlich unversehrt bleiben. Ob langfristige gesundheitliche Schäden auftreten können, ist strittig. Schwarzer Schimmel gilt im Vergleich zu an deren Schimmelarten als besonders giftig und steht unter dem Verdacht, krebserregend zu sein.

Ist Schimmel das einzige Problem?

Nein. Die Bausubstanz insgesamt ist marode. Fenster sind undicht oder lassen sich nicht mehr öffnen, die Elektrizität hat aufgrund der Wasserschäden gelitten, Steckdosen, Lichtschalter, Gegensprechanlagen und Heizkörper sind defekt, Kabel hängen lose aus Wänden. Eine energetische Sanierung oder Modernisierung des Hauses hat nicht stattgefunden.

Leben auch nach der Begehung der Taskforce Problemimmobilien der Stadt Düren immer noch alle Mieter in dem Gebäude?

Die Stadt Düren hat keine Veranlassung für eine Zwangsräumung von Wohnungen gesehen. Einzelnen Mietern war innerhalb des Hauses vonseiten des Eigentümers eine Alternative angeboten worden – die abgelehnt wurde, weil der Wohnungszustand als unwesentlich besser erachtet wurde.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Stadt Düren hat Massto einen Katalog vorgelegt, den es jetzt abzuarbeiten gilt. 352 Mängel sind es insgesamt. Der Eigentümer muss nun innerhalb von vier Wochen gegenüber der Kommune erklären, wie er die Schäden beheben will. Die Frist läuft in der zweiten Maiwoche aus. Bereits zwei Wochen zuvor will die Stadt Düren kontrollieren, ob überhaupt schon mit kleineren, einfach anzugehenden Arbeiten begonnen worden ist – etwa mit der Erneuerung von Lichtschaltern.

Was passiert, wenn nichts passiert?

Dann droht der Eigentümerin ein Bußgeld in Höhe von maximal 500.000 Euro. Weitere Schritte sind offen. Über die Bereitschaft vonseiten Massto, schnell tätig zu werden und hohe Summen zu investieren, kann nur spekuliert werden. Fest steht, dass das Hochhaus zum Verkauf steht.

Warum sind die Missstände jetzt erst aufgefallen?

Das katastrophale Schadensausmaß besteht erst seit Herbst vergangenen Jahres. Im Sommer war zwar das Jugendamt der Stadt Düren nach Hinweisen von Mietern vor Ort, hat aber keine Kindeswohlgefährdung gesehen. Bis heute nicht. Erst im März sind nach eigenen Aussagen der Stadt Düren die schweren Schäden mitgeteilt worden. Auch an unsere Zeitung hat sich eine Mieterin erst im März gewandt.

Mieten in Höhe von 900 Euro für 78 Quadratmeter und Betriebskosten in Höhe von rund 156.000 Euro pro Jahr – ist das bei so einer Schrottimmobilie überhaupt zulässig? Und wurde da nicht auch der Sozialstaat über den Tisch gezogen?

Das gilt es noch zu klären. Fest steht, dass die Kosten ungewöhnlich hoch sind.