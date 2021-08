Dürener Sommer-Special : Schausteller mit den ersten beiden Wochen sehr zufrieden

Vor dem Start in die dritte und letzte Woche des Dürener Sommer-Specials ziehen die Schausteller ein positives Zwischenfazit. Es kamen bislang deutlich mehr Besucher als im vergangenen Jahr. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Normalerweise würde in diesen Tagen in Düren Ausnahmezustand herrschen. Es wäre Annakirmes. Aber was ist seit dem Corona-Ausbruch schon normal. Dürens Traditionsfest musste zum zweiten Mal abgesagt werden.