Fehlende Genehmigung : Sanierung der A4-Auffahrt in Langerwehe wird verschoben

Langerwehe Die Bauposse um die Auf- und Abfahrt der A4 in Langerwehe geht weiter. Wegen mangelhafter Bauausführung sollte sie eigentlich ab diesem Dienstag saniert werden. Doch nun fehlt der Baufirma die Genehmigung für die Baubeschilderung.

Am Montag hatte der Landesbetrieb Straßen.NRW gegenüber unserer Zeitung gesagt, dass die Auf- und Abfahrt der A4 in Langerwehe sowie Teile der Zufahrten im Rahmen der Gewährleistungsfrist „umfangreich“ repariert werden müssen. Die Anschlussstelle war erst vor fünf Jahren, am 15. Dezember 2015, eröffnet worden. Am Dienstagmorgen sagte ein Sprecher des Landesbetriebs, dass Risse im Asphalt und Lücken in den Fugen festgestellt worden seien. Deswegen müsse die Baufirma größere Bereiche der Asphaltdecke abtragen und neu legen sowie die Fugen ausbessern.