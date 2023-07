Selbstversuch : Wie die erste WM-Teilnahme zum Desaster wird

Alles gegeben – und am Ende doch Letzte geworden: Redakteurin Sandra Kinkel ist mit dem perfekten Wettkampf-Outfit bei der 47 WM im Kirschkern-Weitspucken gestartet. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Mühsam abgeknabberte Kirschkerne, Trainingslager auf dem Sofa, perfektes Wettkampf-Outfit: Die Vorbereitungen unserer Redakteurin auf die erste WM-Teilnahme ihres Lebens waren gut. Genützt hat es ihr nichts. Ein nicht ganz ernst gemeinter Selbstversuch.

Meine erste WM-Teilnahme endete in einem Fiasko. Nein, das trifft es nicht ganz. Meine erste WM-Teilnahme war ein einziges Fiasko, das Ergebnis desaströs. So, als würde die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen Litauen (Platz 144 der FIFA-Weltrangliste) mit 0:7 untergehen. Obwohl, meine Leistung mit der von Profi-Sportlern zu vergleichen, ist eine Frechheit. Für die Profisportler. Kurzum: Meine erste WM-Teilnahme hat weniger als zwei Minuten gedauert und am Ende die unglaubliche Weite von 3,83 Metern (!) hervorgebracht. Damit bin ich Letzte der Damenkonkurrenz der 47. Weltmeisterschaft im Kirschkern-Weitspucken geworden. Na toll.

1974, übrigens mein Geburtsjahr, wurde die (Schnaps-)Idee zu diesem Spaßwettbewerb geboren – im Anschluss an die Fußball-Weltmeisterschaft und vom damaligen Platzmeister der Dürener Annakirmes, dem mittlerweile verstorbenen Hans Zens. Zeitzeugenberichte und alte Fotos beweisen, dass zeitweise bis zu 2500 Menschen dieses Spektakel auf dem Hundesportplatz direkt am Annakirmesplatz in Düren verfolgt haben. Am Samstag waren es zum Glück deutlich unter 100 Schaulustige – nicht auszudenken, wenn 2500 Männer und Frauen meine Leistung verfolgt hätten.

An den Wettkampfkirschen vom Dürener Wochenmarkt hat es nicht gelegen... Foto: MHA/Sandra Kinkel

Dabei habe ich wirklich alles versucht. Ich hatte mir ein passendes Wettkampf-Outfit besorgt, was zumindest von der weiblichen Konkurrenz durchaus lobend zur Kenntnis genommen wurde, und ich war ins Trainingslager gegangen – zugegeben allerdings erst zwei Tage vor Wettkampfbeginn. Ich hatte mir (für sechs Euro) ein Kilogramm der original Wettkampfkirschen besorgt. Und ich hatte bereits zu Hause fünf Kerne stundenlang abgeknabbert und mit feinem Schmirgelpapier bearbeitet – vollkommen erfolglos, wie sich nachher herausstellen sollte.

... und an den Kirschkernen auch nicht. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Übrigens war dieses Vorgehen nicht, wie mir Kollegen und Familienmitglieder unterstellt haben, ein Täuschungsversuch (ich habe sogar das Wort „Blutdoping“ in dem Zusammenhang gehört). Ich habe meine zu Hause präparierten Kerne vor meinem Start den Verantwortlichen des Dürener Vermessungsamtes gezeigt und durfte sie nutzen. Beim Training von der Wohnzimmer-Couch sind die etwa ein Gramm schweren Kirschkerne knapp sechs Meter weit geflogen. Immerhin. Ich hatte also durchaus berechtigte Hoffnung auf eine vordere Platzierung.

3,83 Meter reichen nur für Platz 14. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Insgesamt sind am Samstag 56 WM-Teilnehmer an den Start gegangen (18 Kinder und Jugendliche, 14 Frauen und 24 Männer). Die äußeren Bedingungen waren nicht optimal. Der viele Regen hat verhindert, dass die Kerne weit rollen. Für eine Spuckweite von 3,83 Meter war das Wetter allerdings keine Entschuldigung. Aber dazu später mehr.

Die Atmosphäre im Teilnehmerfeld war sehr familiär und freundlich, viele kannten sich untereinander, treffen sich regelmäßig zur WM. Da wurde viel diskutiert über die richtige Abknabber-Technik der Kerne und die perfekte Flugbahn. Einige haben überlegt, was sie mit dem zu gewinnenden Kirmesgeld anfangen, sie waren sich ihrer Sache wirklich sehr sicher. Ich habe mir kurz vor meinem Start, der leider erst nach zwei längeren Regenpausen stattfinden konnte, noch schnell einige Tipps von Hans-Peter Iven geholt. Der Dürener ist immerhin achtfacher Weltmeister und weiß, wie es geht. „Keinen Anlauf nehmen“, hat er mir geraten. „Und dann dafür sorgen, dass der Kern möglichst flach und möglichst weit fliegt.“

Klingt einfach, geholfen hat es mir nicht. Zu meiner Ehrenrettung: Auch Profi Iven konnte am Samstag nicht seinen neunten Titel gewinnen. Trotzdem war er natürlich um Welten besser als ich, ach was, um Universen. Mein Problem war einfach, dass der Kern eigentlich gar nicht geflogen ist. Zugegeben, ich war einigermaßen nervös, vor allem aus Angst vor der großen Blamage und habe vielleicht zu wenig Dynamik auf die Bahn gebracht. Vielleicht – und das ist wahrscheinlicher – bin ich aber auch einfach unfähig, was das Kirschkern-Weitspucken angeht.