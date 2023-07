Knatsch im Kreisdürener Karneval : RvD-Präsident Heribert Kaptain schmeißt hin

Heribert Kaptain, hier noch in den Ausstellungsräumen des Karnevalsmuseums, wieder in zivil. Als Präsident des Regionalverbands Düren ist der Kreuzauer zurückgetreten. Foto: ZVA/Patrick Nowicki

Kreis Düren Der Regionalverband Düren (RvD) muss sich einen neuen Präsidenten suchen. Heribert Kaptain schmeißt hin und hält sich zu seinen Gründen bedeckt.

Wie am Montag bekannt wurde, ist der Kreuzauer Heribert Kaptain in der vergangenen Woche von seinem Amt zurückgetreten, nachdem einer seiner fünf Stellvertreter, der für den Raum Düren zuständige Axel Steiger, bereits auf der vorletzten Präsidiumssitzung das Handtuch geworfen hatte.

Zu den Gründen seines sofortigen Rücktritts wollte sich Kaptain auf Nachfrage nicht äußern. Er ließ nur erahnen, dass es unüberwindbare Unstimmigkeiten im RvD-Präsidium gegeben haben muss. Auch das Rest-Präsidium äußerte sich am Montag erst einmal nicht. Geschäftsführer Toni Rosarius kündigte aber gegenüber dieser Zeitung eine Stellungnahme an.

Damit steht der RvD wenige Wochen vor dem Beginn seiner Feierlichkeiten zum 6 x 11-jährigen Verbandsbestehen ohne Präsident da. Wie auf der Internetseite des Verbandes zu lesen ist, soll der närrische Geburtstag vom 18. bis 20. August mit einem Kinder-Zeltlager auf dem Gelände von Burg Vogelsang in Schleiden eingeläutet werden, ehe am 21. Oktober nach einer Mundartmesse in St. Peter in Zülpich eine kurze öffentliche Jahreshauptversammlung und ein närrischer Jubiläumskommers im Zülpicher „Forum“ folgen sollen.