Steigende Preise : Rückläufige Spenden werden zum Problem für viele Organisationen

Kreis Düren Viele Organisationen sind komplett oder in weiten Teilen spendenfinanziert. Die derzeitigen Preissteigerungen wirken sich aber auf die Spendenbereitschaft aus. Den Tierschutz trifft es dabei doppelt hart.

„Uns graust es vor dem nächsten Jahr. Die Spendenbereitschaft ist zurückgegangen. Wir werden unsere Arbeit in der Kontinuität, wie sie wir bisher geleistet haben, nicht aufrechterhalten können“, sagt Irene Launer-Hill vom Verein „Soziale Arbeit für Menschen und Tier“ (SAMT) mit Sitz in Jülich. Für den Advent werden nochmal einige Spenden erwartet. „Damit können wir ein bisschen Zeit gewinnen“, sagt Launer-Hill. „Danach wird ein Drittel der Tiere, denen wir bislang hätten helfen können, auf der Strecke bleiben.“

„Wir blicken in eine sehr ungewisse Zukunft“, sagt Jürgen Plinz, Geschäftsführender Vorstand des Tierschutzvereins für den Kreis Düren, der das Tierheim betreibt. Klar ist, dass das Tierheim auf Spenden angewiesen sei, auf Futterspenden ebenso wie auf Geldspenden. „Ich brauche pro Tag 1100 Euro – zusätzlich zu dem, was bereits gesichert finanziert ist“, erklärt Plinz.

Er hat statistische Zahlen auf den Kreis Düren heruntergebrochen und rechnet damit, dass zusätzlich zu den 150 Hunden, die jährlich abgegeben werden, in den kommenden zwölf Monaten Anfragen für weiter 150 „Corona-Hunde“ das Tierheim erreichen werden. Täglich würden Leute anrufen. „Das sind Dimensionen, die wir nicht mehr auffangen können“, sagt Plinz. Katzen gebe es jaauch noch. „Es brennt an jeder Ecke.“

Und über den Tierschutz mit Blick auf die Kastration freilebender Katzen müsse man ja schließlich auch noch sprechen. Im Dürener Tierheim kommt hinzu, dass die 13 Angestellten dort zwar mit viel Idealismus am Werk sind, aber von ihrer Arbeit auch leben können müssen. „Wir sind neben den Zoos in der Region der größte Arbeitgeber in der Tierpflege. Wir müssen die Leute angemessen bezahlen, damit auch wir keinen Exodus bei den Fachkräften erleiden“, unterstreicht Plinz.

Auch Katherina Range, die Vorsitzende der Aktion Wasserbüffel, die von Jülich und Ostbelgien aus, Kinder und Jugendliche auf den Philippinen unterstützt, weiß,dass es immer schwerer wird, Spendengelder zu generieren. Das habe schon mit der Pandemie begonnen, mit dem Krieg seien dann auch öffentliche Gelder umgeleitet worden. „Sie werden in Europa gebraucht“, sagt Range. Gleichzeitig hätte auch die Flut im vergangenen Sommer den Fokus auf die Hilfe vor Ort gelenkt. Für eine kleine lokale Initiative mit einem internationalen Hilfsprojekt sei das ein schwieriges Umfeld. „Dort bricht dann ganz viel weg. Wir müssen sehen, was wir dann noch umsetzen können“, sagt Range.

Peter Borsdorff, der schon seit 27 Jahren mit seiner Sammelbüchse unterwegs ist,hingegen merkt keine Einbrüche bei der Spendenbereitschaft. „Ich stelle nur fest,dass etwas mehr Münzen und etwas weniger Scheine in der Sammeldose sind“, sagt Borsdorff, der mit seiner Aktion „Running for Kids“ Kinder aus der Region mitimmensem persönlichem Einsatz unterstützt. Borsdorff geht davon aus, dass es unter anderem dieses persönliche Engagement und die persönliche Übergabe des Geldes an die Betroffenen sind, die die Menschen motivieren, weiterhin zu spenden. „Und die Schicksale der Kinder sind den Menschen hier ein Anliegen“, sagt Borsdorff. Der in diesem Jahr eigenen Angaben zufolge schon 371.000 Euro übergeben hat und davon ausgeht, dass er sich der Rekordmarke von 403.000 Euro im vergangenen Flutjahr auch in diesem Jahr nähert.