Notbremsung : Rollerfahrer entgeht knapp Kollision mit Rurtalbahn

Düren Am Bahnübergang „Talbenden“ in Arnoldsweiler hat die Rurtalbahn eine Vollbremsung machen müssen, um nicht mit einem Rollerfahrer zu kollidieren. Dieser hatte die Schranke ignoriert.

Am Dienstag um 17.30 Uhr musste die Bahn in Arnoldsweiler eine Notbremsung einleiten, um nicht mit dem Rollerfahrer zusammenzustoßen. Laut Zeugenaussagen kam dieser aus der Straße „Im Kohlental“ und fuhr in Richtung B56. Er habe die geschlossene Schranke missachtet und sei anschließend ohne zu schauen über die Gleise gefahren.