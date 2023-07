Dürener Annakirmes : Von verspäteten Böllerschüssen und einem Schlaghagel

Nach den Regenschauern am Nachmittag strömten Samstagabend Tausende Besucher zur Annakirmes. Am Neuheitenplatz bildeten sich vor der Großschaukel Excalibur und Mr. Gravity immer wieder stauende Menschentrauben. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Neun Tage lang steht Düren wieder ganz im Zeichen der Annakirmes. Ein Blick auf den Eröffnungssamstag und die Preise des mit Abstand größten Volksfestes in der Region.

Die Annakirmes hat am Wochenende einen durchwachsenen Start hingelegt. Vor allem am Samstag gehörte der Schirm zum wichtigsten Begleiter der Besucher, die erst nach Abklingen der nachmittäglichen Schauer in den Abendstunden wie gewohnt in Scharen auf das größte Volksfest der Region strömten.

Schon beim traditionellen Fassanstich, für den Dürens Bürgermeister Frank-Peter Ullrich sage und schreibe 19 (!) Schläge benötigte, tröpfelte es vom Himmel. Nachmittags zogen dann immer wieder kräftige Schauer über den Platz, die schwülwarme Luft hinterließen und die Biergärten füllten. Rund um Ullrichs Schlaghagel war gar nicht aufgefallen, dass die obligatorischen Böllerschüsse zum Start der Annakirmes ausgeblieben waren.

Der Feuerwerker war in einem Stau auf der Autobahn steckengeblieben, wie später zu hören war, und feuerte die drei Signalschüsse erst mit 18 Minuten Verspätung ab. Zu diesem Zeitpunkt war die Annakirmes bereits in vollem Gange, hatten die ersten Besucher bereits die Gelegenheit genutzt, ein oder vielleicht sogar zwei Fahrgeschäfte in der ersten Viertelstunde kostenlos zu testen. Bei abermals angezogenen Fahrpreisen ein gut genutztes Angebot.

Eine Fahrt im Hochkettenflieger beispielsweise kostet sieben Euro, Achterbahn Euro Coaster und Riesenrad schlagen mit sechs Euro zu Buche. Die besonders beliebten Rundfahrgeschäfte wie Octopussy, Break Dancer und Flipper rufen vier bis fünf Euro auf. Eine Fahrt mit den rasanten und von der Jugend entsprechend gut frequentierten Großschaukel Excalibur und der sich senkrecht aufstellenden und dabei drehenden „Bratpfanne“ Mr. Gravity, kostet sechs beziehungsweise fünf Euro. Beide Fahrgeschäfte sind neu auf der Annakirmes.

Aber auch für die Kleinsten müssen die Eltern tief in die Tasche greifen. Die meisten Kinderfahrgeschäfte drehen sich erst für drei Euro, die an den meisten Getränkeständen auch für 0,25 Liter Bier, Cola, Limo und Wasser verlangt werden – und das zum Teil ohne Bedienung am Sitzplatz. „Wir finden einfach keine Kellner mehr“, erklärt Gastronom Bruno Dreßen. Wie viele seiner Kollegen macht auch der Mönchengladbacher die gestiegenen Personal- und Transportkosten sowie das hohe Standgeld der Stadt Düren mitverantwortlich für die Getränke- und Imbisspreise. Dass auch Popcorn und gebrannte Mandeln mittlerweile vier Euro kosten, sei nur am Rande erwähnt. Aber: „Kirmes war schon immer teuer“, wie dieser Tage Schausteller Hubert Markmann betonte.

Die Annakirmes gehöre aber nun einmal zur DNA der Dürener, zeigte sich Bürgermeister Ullrich überzeugt, dass trotz der Preise und der kaum sommerlich anmutenden Wettervorhersagen in den kommenden neun Tagen wieder 800.000 Besucher auf einen Festplatz strömen werden, auf dem immer mehr Automaten- und Greifer-Buden zu finden sind. Für einige Kirmesenthusiasten zu viele. Von ihnen wird in den Abendstunden auch das Europarad mit seiner einzigartigen LED-Lichttechnik vermisst. Dafür punktet das deutlich kleinere Roue Parisienne mit einem spürbar geringeren Fahrpreis und der Wahlmöglichkeit zwischen offenen und geschlossenen Gondeln.