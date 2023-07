47. WM im Kirschkern-Weitspucken : Regenschauer verhindern die ganz großen Weiten

Die Zunge zum Blasrohr geformt, spuckte Daniel Uhlemann den Kirschkern auf die Tagesbestweite von 16,38 Metern und sicherte sich damit erstmals die Weltmeisterkrone. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren 1974 aus einer Bierlaune heraus entstanden, ist die Weltmeisterschaft im Kirschkern-Weitspucken am Eröffnungssamstag der Annakirmes längst nicht mehr wegzudenken. Die 47. Auflage aber stand unter erschwerten Bedingungen.

An den Kirschen hat es nicht gelegen. Die waren süß wie immer und entsprechend heiß begehrt bei den Teilnehmern. Dass die ganz großen Weiten bei der 47. Weltmeisterschaft im Kirschkern-Weitspucken ausblieben, war einzig und allein dem Wetter geschuldet. Immer wieder ging der bange Blick der Organisatoren der städtischen Kirmesverwaltung und der rund 100 Teilnehmer gen Himmel, immer wieder zogen Regenschauer über die Annakirmes, immer wieder musste der Wettbewerb auf dem Hundesportplatz hinter der Achterbahn unterbrochen werden.

Das Team des Vermessungsamtes hatte alle Hände voll zu tun, die 25 Meter lange Spuckbahn mit Besen und Abziehern vom Wasser zu befreien. Ganz trocken wurde sie in der Vorrunde nie, so dass die beste Spucktechnik allein diesmal nicht ausreichte, wie der achtmalige Champion Hans-Peter Iven aus Gürzenich leidvoll feststellen musste. Man musste auch das nötige Quäntchen Glück haben, dass der rollende Kern nicht von den kleinen Wasserlachen abgebremst wurde. Iven hatte in Abwesenheit des langjährigen Dauerkonkurrenten Oliver Kuck und des Weltrekordlers Thomas Steinhauer aus der Schweiz Pech und scheiterte bereits in der Vorrunde.

Den richtigen Moment erwischte hingegen der gebürtige Dürener und heute in Dresden lebende Daniel Uhlemann. Er spukte den Kern schon in der Vorrunde im hohen Bogen auf die Bahn, wo er bei 16,38 Metern liegen blieb. Eine Weite, die selbst nach Abtrocknen der Bahn in der Endrunde an diesem Tag nicht mehr übertroffen werden sollte. Auch der Zweitplatzierte Volker Kreuz (15,57 m) und der Drittplatzierte Fabian Neukirch (15,16 m) hatten ihr Pulver bereits in der Vorrunde verschossen, so dass Altmeister Wolfgang Schlepütz sich in der Endrunde mit 15,12 Meter fast noch aufs Podium gespuckt hätte.

Das Team des städtischen Vermessungsamtes hatte im Regen alle Hände voll zu tun, die Spuckbahn trocken zu halten. Foto: MHA/Jörg Abels

Während es für den Titelverteidiger bei den Herren, Jan Knipprath, diesmal trotz einer Steigerung in der Endrunde nur für den fünften Platz reichte, wiederholte bei den Frauen die in Koblenz lebenden Patricia Sanchez-Sanchez ihren Vorjahressieg. Sie holte in der Endrunde noch einmal tief Luft und katapultierte den rund geknabberten Kirschkern auf 12,49 Meter. Eine Weite, an der sich Gabriele Heinen (10,95 m) und ihre Schwester Melissa Hedig (10,92 m) vergeblich versuchten.

Dürens Bürgermeister Frank Peter Ullrich (l.) ehrte die Sieger und Platzierten der 47. WM im Kirschkern-Weitspucken und übergab die vom Medienhaus Aachen gesponserten Pokale an die neuen Weltmeister. Foto: MHA/Jörg Abels