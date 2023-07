Im Kreis Düren : Die Bundesjugendspiele sind nicht das ursächliche Problem

Die Bundesjugendspiele werden reformiert, damit die Kinder mehr Spaß an der Teilnahme haben. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Kreis Düren Die Bundesjugendspiele sollen kein Wettkampf mehr, sondern ein Wettbewerb sein. Was eine Grundschulleiterin und der Kreissportbund darüber denken.

Weniger Druck, mehr Spaß: Ab dem Schuljahr 2023/24 sollen die Bundesjugendspiele in Grundschulen kein Wettkampf, sondern ein Wettbewerb sein. Die pädagogische Reform sieht beispielsweise vor, dass beim Weitsprung nicht auf den Zentimeter genau nachgemessen wird. Stattdessen wird die Sprunggrube in Zonen aufgeteilt. Je weiter eine Schülerin oder ein Schüler springt, desto mehr Punkte werden vergeben. Was gleich bleibt, ist, dass jedes Kind eine Auszeichnung erhält – und sei es nur die Teilnahmeurkunde.