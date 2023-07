Dürener Annakirmes : Die andere Seite der Standgelddebatte

Auch im vergangenen Jahr gab es angesichts zahlreicher Absagen im Vorfeld Kritik an der Annakirmes. Octopussy-Betreiber Hubert Markmann aber verzeichnete den besten Umsatz seit vielen Jahren. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren In der Diskussion um die Qualität der Annakirmes wird immer wieder auf das Standgeld abgehoben. Zu Recht? Zwei Kirmes-Urgesteine haben da ihre ganz eigene Sicht auf die Dinge.

Toni Schleifer ist angefressen. Die negativen Schlagzeilen im Vorfeld der Annakirmes nagen am Gemüt des sonst so gut gelaunten Schaustellers, der mit dem historischen Pferdekarussell der Familie und der von ihm liebevoll aus dem Dornröschenschlaf geweckten Berg- und Talbahn Fahrt ins Paradies aus dem Jahr 1939 zwei in Düren gleichermaßen beliebte Fahrgeschäfte betreibt. Es ist vor allem die nicht enden wollende und aus seiner Sicht auch noch vom Dürener Schaustellerverband befeuerte Diskussion um die angeblich viel zu hohen Annakirmes-Standgelder, die den 54-Jährigen aufregt, zumal sie mitverantwortlich dafür gemacht wird, dass der eine oder andere Betreiber großer Fahrgeschäfte einen Bogen um Düren macht.

Und nicht nur Schleifer stößt diese Debatte übel auf. Mit Octopussy-Betreiber Hubert Markmann aus Bonn bläst ein weiteres Annakirmes-Urgestein in dasselbe Horn.

In diesem Jahr kalkuliert die Stadt nach Informationen dieser Zeitung mit Standgeldern in Höhe von knapp 470.000 Euro, um alle Kosten rund um die Annakirmes abdecken zu können. „Und darin ist die Werbung noch nicht einmal inbegriffen“, betont der zuständige Baudezernent Niels-Christian Schaffert. Weil die Annakirmes ein immens wichtiges Instrument des Stadtmarketings sei, werde dieser Posten von der Stadt übernommen. Dem Vernehmen nach eine kleine sechsstellige Summe.

Die aktuelle Gebührensatzung stammt aus dem Jahr 2021 und wird in diesen Tagen erstmals in Gänze angewendet. 2021 fiel die Annakirmes bekanntlich coronabedingt aus, 2022 griff die Stadt den von der Pandemie gebeutelten Schaustellern noch einmal mit 50.000 Euro Standgeldreduzierung unter die Arme. Die Megainflation der vergangenen Monate ist in den aktuellen Standgeldern noch gar nicht berücksichtigt. Und daran soll sich nach dem Willen der Verwaltung auch für 2024 nichts ändern. Es sei keine weitere Erhöhung geplant, ist zu hören.

„Düren ist sicherlich kein billiger Platz“, betont zwar auch Toni Schleifer. Aber auch kein extrem teurer, wenn er die Annakirmes mit ähnlich großen Veranstaltungen wie Pützchens Markt in Bonn und dem Straubinger Gäubodenfest vergleicht. Ein Grund: „Viel Geld verschwindet in immer engmaschigeren Sicherheitskonzepten, die aber für eine Veranstaltung von der Größe einer Annakirmes aufgrund gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen unerlässlich sind“, zeigt Schleifer großer Verständnis für die Nöte der Stadt. „Von Messerstechereien zwischen zwölfjährigen Mädchen über Massenpaniken, Terroranschlägen bis hin zu Unwettern muss schließlich für jede Gefahrensituation eine adäquate Maßnahme geplant werden“, betont er. Das gelte für die Annakirmes wie für jedes andere große Volksfest.

„Und beim Blick auf die Gesamtkosten sind die Standgelder am Ende des Jahres auch nicht die dickste Position. Erst kommen bei uns Schaustellern die Lohn- und Personalkosten, dann die Energiekosten für Transport und Betrieb und erst an dritter Stelle die Standgelder“, ergänzt Markmann. „Wenn Kollegen Düren fernbleiben, hat das vor allem mit fehlendem Personal und zu hohen Transportkosten zu tun.“ Die Stadt als Veranstalter treffe keine Schuld, ist auch Toni Schleifer überzeugt. Viele Schausteller würden ihre seine Reiserouten heute viel akribischer planen, so dass Hunderte Kilometer lange Abstecher nach Düren schon mal entfallen.

Halten die Diskussion um zu hohe Standgelder für überflüssig: die Schausteller Toni Schleifer (l.) und Hubert Markmann. Foto: MHA/Jörg Abels

Nur mit dem Kopf schütteln kann Octopussy-Chef Markmann, wenn er sich ans Vorjahr erinnert, als sich ein Kollege vor eine laufende Fernsehkamera stellte und behauptete, dass er gar nicht erst nach Düren gekommen wäre, hätte er gewusst, wie hoch das Standgeld ist. Blödsinn, kommentiert Markmann. „In jedem Vertrag steht die Höhe des Standgeldes drin. Wenn ich den unterschreibe, kann ich mich später nicht beschweren.“ Schleifer geht noch einen Schritt weiter: „Uns Schaustellern sollte es doch wert sein, die Kosten für die Veranstaltung zu tragen, auf der wir auch unser Geld verdienen.“

Und rückblickend versichern sowohl Schleifer als auch Markmann, dass sie im vergangenen Jahr in Düren wie die meisten Fahr- und Belustigungsgeschäfte sehr gut verdient haben, trotz der Flut an zum Teil recht kurzfristigen Absagen im Vorfeld. Markmann spricht vom besten Umsatz in Düren seit vielen Jahren, Schleifer vom besten überhaupt. Dass es bei der Gastronomie anders aussah, sei einer noch spürbaren Zurückhaltung der Besucher nach Corona geschuldet gewesen.