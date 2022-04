Wahlkreis Düren II und Euskirchen II : Ralf Nolten will sein Mandat verteidigen

An der Annakirche: Der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Ralf Nolten will sein Mandat bei der Landtagswahl im Wahlkreis Düren II / Euskirchen II verteidigen. Foto: MHA/Patrick Nowicki

Interview Kreis Düren Vor fünf Jahren zog Dr. Ralf Nolten für die CDU in den Landtag ein. Bei der Wahl am 15. Mai will er sein Mandat im Wahlkreis Düren II/Euskirchen II verteidigen. Im Interview spricht er über seine Ziele.