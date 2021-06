Mann in Düren überfallen : Räuber beißt Opfer ins Ohr

Mann in Düren überfallen

Die Polizei sucht Zeugen: Männer greifen Mann in Düren an und stehlen Tasche und Handy. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düren Bislang unbekannte Täter greifen einen Dürener an. Als dieser stürzt, stehlen sie seine Tasche und sein Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Am späten Freitagnachmittag wurde ein 52-jähriger Dürener auf der Josef-Schregel-Straße in Düren von hinten angegriffen. Zwei bislang unbekannte männliche Personen schlugen ihm mit einer Bierflasche auf den Hinterkopf. Dann biss einer der Täter dem Opfer in das rechte Ohr.