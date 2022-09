Kollision auf der B56 : Radfahrer bei Unfall in Düren schwer verletzt

Radfahrer bei Unfall in Düren schwer verletzt

Düren Ein Autofahrer hat am Mittwochmorgen auf der B56 bei Düren einen Radfahrer erfasst und diesen schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Autobahnabfahrt aus Richtung Köln. Der 55-jährige Autofahrer aus Vettweiß wollte gegen 6 Uhr von der Autobahn aus Richtung Köln kommend auf die B56 in Richtung Jülich abbiegen. An der Ampel übersah er den 41-jährigen Radfahrer aus Düren, der auf der B56 von Düren in Richtung Jülich unterwegs war.