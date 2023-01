Noch keine Infos zu Düren : Polizei verdächtigt einen Minderjährigen hinter Drohanrufen

Update Düren/Düsseldorf/Münster Der Drohanruf gegen einen Düsseldorfer Weihnachtsmarkt und eine Schule in Münster Anfang Dezember ist nach Behördenaussagen von einem Minderjährigen gekommen. Es bestehen noch keine Erkenntnisse zum Einsatz im Dürener Nelly-Pütz-Berufskolleg.

Am vergangenen Freitag habe es einen SEK-Einsatz im Raum Osnabrück gegeben, teilte die Düsseldorfer Polizei am Montag mit. Aufgrund seines Alters könnten keine weiteren Details genannt werden. Ob ein Zusammenhang zum Polizei-Einsatz am Nelly-Pütz-Berufskolleg in Düren besteht, der wegen eines zeitgleich eingegangenen telefonisch angedrohten Amoklaufs stattgefunden hatte, konnte die Generalstaatsanwaltschaft Celle auf Nachfrage der Redaktion nicht sagen. „Sie können aber davon ausgehen, dass im Zuge der Ermittlungen alle vergleichbaren Fälle untersucht werden“, betonte Oberstaatsanwalt Bernd Kolkmeier.