Unfall in Düren : Polizei sucht verletzten flüchtigen Radfahrer

Düren Bei einem Unfall in Düren hat sich ein Fahrradfahrer verletzt, ist geflüchtet und wird nun von der Polizei gesucht. Diese bittet um Mithilfe.

Wie die Polizei Düren am Montag mitteilte, ereignete sich der Zusammenprall des Farradfahrers mit einem Auto bereits am Freitagnachmittag auf der Kreuzung Bonner Straße/Hohenzollernstraße. Eine 86 Jahre alte Frau aus Hürtgenwald befuhr gegen 16:30 Uhr die Bonner Straße aus Richtung Stürtzstraße kommend mit ihrem Auto. An der Kreuzung wollte sie bei grüner Ampel geradeaus in Richtung Oststraße weiterfahren. In Höhe der dortigen Fußgängerfurt kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem bislang unbekannten Radfahrer. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Fußgängerfurt aus Richtung Hohenzollernstraße in Richtung Friedrichstraße. Der Mann, der offensichtlich das für ihn geltende Rotlicht missachtet hatte, wurde durch die Kollision zunächst auf die Windschutzscheibe und das Dach des Pkw der 86-Jährigen geschleudert, bevor er dann auf die Fahrbahn fiel.