Kostenpflichtiger Inhalt: Verletzte in Düren-Nord : Polizei schlichtet Streit zwischen Großfamilien

Viele Einsatzkräfte waren am Dienstagabend in Düren-Nord im Einsatz. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düren Ein Großaufgebot der Polizei war am Abend in Düren-Nord im Einsatz. Dort waren nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern viele Menschen in Streit geraten. Es gab Verletzte.