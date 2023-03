Tumult in Düren : Polizei löst Massenschlägerei auf Josef-Schregel-Straße auf

Tumult in Düren

Auf Streife in der Gegend rund um den Langemarckpark in Düren stoßen zwei Polizisten auf eine Massenschlägerei (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Düren Nahe dem Dürener Bahnhof gehen rund 15 Menschen aufeinander los. Als Polizisten einschreiten, flüchten die Beteiligten. Nur einer kann gefasst werden.

Mit einem „tumultartigen Szenario“ wurden zwei Polizeibeamte am Donnerstag nahe des Bahnhofs konfrontiert. Etwa 15 Personen waren gegen 17.25 Uhr aufeinander losgegangen, teilt die Polizei mit. Das sahen zwei Beamte, die im Langemarckpark unterwegs waren und schritten ein. Daraufhin liefen die Streithähne in unterschiedliche Richtungen davon. Die Beamten folgten einem Trio, das sie auf der Stolzestraße teilweise mit Hilfe von Reizgas stoppten. Einen besonders aggressiven 30-Jährigen aus Nideggen, der während der Flucht eine Art stumpfen Säbel weggeworfen hatten, nahmen sie fest. Er muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen – anders als die übrigen Beteiligten. Von ihnen wurde niemand gefasst. Die Ermittlungen dauern an.