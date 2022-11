Vorfälle im Kreis Düren : Polizei findet drei Autos aus Homejacking-Fällen

Kreis Düren Nach mehreren Diebstählen im Kreis Düren hat die Polizei drei Fahrzeuge in der Nähe von Köln gefunden. Ihr Gesamtwert wird auf 250.000 Euro geschätzt.

In den vergangenen Wochen hat es vermehrt Homejacking-Fälle im Kreis Düren gegeben. Das zuständige Kriminalkomissariat hat daraufhin Ermittlungen eingeleitet – und verzeichnet einen ersten Erfolg. Insbesondere in der letzten Oktoberwoche hatte es mehrere Fälle gegeben, in denen Unbekannte Autoschlüssel aus Wohnungen oder Wohnhäuser entwendeten, um dann mit den zugehörigen Fahrzeugen zu flüchten. Intensive Ermittlungen führten jetzt dazu, dass drei der gestohlenen Fahrzeuge im Bereich der Stadt Köln in der vergangenen Woche aufgefunden werden konnten. Konkret handelt es sich um einen BMW, einen Porsche und einen Jaguar. Die Autos waren in Merken, Ralshoven (Titz) und Selgersdorf gestohlen worden. Im Anschluss an die Sicherstellungen erfolgen nun weitere kriminalpolizeiliche Auswertungen, deren Ergebnis Gegenstand weiterer Ermittlungen sein wird. Die Polizei wollte deswegen auch noch nicht sagen, ob alle drei Fahrzeuge an einem Ort gefunden wurden. Der Gesamtwert der sichergestellten Fahrzeuge wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.