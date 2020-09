Nach Einbrüchen in Düren : Polizei fahndet mit Überwachungsbild nach mutmaßlichem Täter

Düren Die Polizei sucht mit Hilfe eines Bildes aus einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann, der für zwei Wohnungseinbrüche im Mai und Juni dieses Jahres in Düren verantwortlich gemacht wird.

Nach Polizeiangaben soll der Mann am Donnerstag, 28 Mai um kurz nach 18 Uhr in ein Wohnhaus in der Dürener Valencienner Straße eingedrungen sein. Dort erbeutete er Bargeld und flüchtete auf einem Cityroller.

Nach jetzigem Ermittlungsstand verschaffte sich derselbe Mann am Mittwoch 10. Juni Zugang zu einem Seniorenheim in der Rütger-von-Scheven-Straße in Düren. Dort erbeutete er in der Wohnung eines Seniors Bargeld und Schmuck.