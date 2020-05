Wer kennt diesen Mann? : Polizei ermittelt nach Diebstahl von EC-Karte in Düren

Düren Ein junger Mann hat versucht, in Düren mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abzuheben. Nun hat die Polizei Bilder der Überwachungskamera des Automaten veröffentlicht und fragt: Wer kennt ihn?

Dem Einsatz der Karte ging eine dreiste Tat voraus: Eine unbekannte Frau klingelte am 1. Februar 2020 an der Wohnungstür eines älteren Paares in Düren. Sie wusste, dass sich die Bewohnerin zu dieser Zeit stationär in einem Krankenhaus aufhielt und erklärte dem anwesenden Lebensgefährten, sie müsse in der Wohnung nach Gründen für die Erkrankung der Seniorin suchen.