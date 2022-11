Zeugen gesucht : Polizei bittet um Hinweise nach Autodiebstählen

An zwei Orten im Kreis Düren ist es in der Nacht zu Samstag zu Autodiebstählen gekommen (Symbolbild). Foto: dpa/Axel Heimken

Niederzier/Langerwehe In der Nacht zum Samstag ist es im Kreis Düren zu zwei Autodiebstählen gekommen. Die Polizei sucht die Täter und bittet um Mithilfe.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es im Kreis Düren zwei Autodiebstähle gegeben. Nach Polizeiangaben ereigneten sich die Taten in Niederzier-Oberzier sowie Langerwehe-Pier. In beiden Fällen wurden Autos der Marke BMW entwendet.