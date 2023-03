Unfall in Düren : Pkw kollidiert mit Fußgänger

Unfall in Düren

Die Einsatzkräfte wurden um 18.57 Uhr zu dem Einsatz in der Dürener Innenstadt gerufen. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Düren Ein Fußgänger ist am Freitagabend in Düren von einem Autofahrer erfasst und schwer verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall in der Dürener Innenstadt ist am Freitagabend ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der Fußgänger war auf der Fahrbahn von einem Pkw erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, hat um 18:57 Uhr ein 56 Jahre alter Autofahrer aus Düren die Fritz-Erler-Straße in Fahrtrichtung Bahnhof befahren. Als er sich auf Höhe der Zufahrt zum dortigen Parkplatz des Netto-Marktes befand, erfasste er mit der linken Fahrzeugfront den schwarz gekleideten 19 Jahre alten Fußgänger aus Düren.