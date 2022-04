Zeugen gesucht : Piratenschiff auf Dürener Abenteuerspielplatz in Brand gesteckt

Tatort war der Abenteuerspielplatz an der Heinrich-Dauer-Straße in Düren (Symbolbild). Foto: dpa/Paul Zinken

Düren Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Anlass sind Vandalismus und ein Brand auf einem Abenteuerspielplatz in Düren.

Gegen 13.48 Uhr am Freitag gingen die ersten Hinweise auf eine starke Rauchentwicklung von einem Abenteuerspielplatz an der Heinrich-Dauer-Straße in Düren ein. Die Polizeibeamte stellten vor Ort fest, dass ein Klettergerüst im Stil eines Holzpiratenschiffs in Vollbrand stand. Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht war, wurde außerdem klar, dass auch ein auf dem Gelände befindliches Toilettenhäuschen offensichtlich mutwillig beschädigt worden war.