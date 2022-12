Körperverletzung : Pfefferspray-Attacke im Birkesdorfer Krankenhaus

Düren Im Krankenhaus Düren-Birkesdorf ist ein Mitarbeiter angegriffen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Krankenhaus in Düren-Birkesdorf hat ein Unbekannter am Montag einen Mitarbeiter des Krankenhauses verletzt. Gegen 10 Uhr wurden die Beamten der Polizei informiert. Der bislang unbekannte Täter hatte sich vor Büros im fünften Stock des Krankenhauses aufgehalten. Ein 34-jähriger Mitarbeiter des Krankenhauses sprach ihn daraufhin an und begleitete ihn schließlich ins Treppenhaus, wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte.