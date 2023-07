Zum Ende des Jahres : Pfarrer Axel Lautenschläger wird versetzt

Kreuzau/Hürtgenwald Pfarrer Axel Lautenschläger, Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden Kreuzau/Hürtgenwald, verlässt die GdG zum Jahresende. Zu den Hintergründen ist nur wenig bekannt.

Sowohl der Geistliche selbst als auch das zuständige Bistum Aachen halten sich sehr zurück, was die Gründe für die Versetzung von Pfarrer Axel Lautenschläger angeht, der immerhin fast ein Vierteljahrhundert, nämlich 24 Jahre im Kreis Düren gearbeitet hat – zunächst als Pfarrer in St. Josef Vossenack und später als Leiter der GdG, zu der insgesamt 13 Pfarreien gehören, nämlich, Winden, Kreuzau, Drove, Thum, Bergstein, Obermaubach, Großhau, Gey, Boich, Untermaubach, Vossenack, Stockheim und Obermaubach.

Lautenschläger zitiert den Pfarrbrief, in dem Folgendes zu lesen war: „Pfarrer Axel Lautenschläger wird auf Bitte des Bischofs zum Jahreswechsel 2023/2024 neue Dienste übernehmen und seine Aufgaben in den Pfarreien und Gremien in der GdG Kreuzau/Hürtgenwald beenden. Der Bischof dankt Pfrarrer Lautenschläger für die von ihm über viele Jahre geleisteten Dienste als Pfarrer, Pfarradministrator, GdG-Leiter und Vorsitzendem der Verbandsvertretung des KGV und für die Bereitschaft, zukünftig Dienste an anderer Stelle zu übernehmen.“ Auf Anfrage unserer Zeitung schreibt der Pfarrer: „Nach über 24 Jahren ist die Versetzung aus der GdG Hürtgenwald-Kreuzau für mich eine neue Erfahrung, mit der ich umgehen muss. Mehr kann ich Ihnen dazu auch nicht sagen.“ Und viel mehr teilt auch die Sprecherin des Bistums Aachen nicht mit. Ein neuer Auftrag nach 24 Jahren sei nicht ungewöhnlich. Manchmal gebe es dafür auch persönliche Gründe, diese nehme die Personalabteilung auf, erklärt Bistums-Sprecherin Anja Klingbeil.