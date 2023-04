Tagebaufolgelandschaft : Perspektiven und Pläne für das Neuland Hambach

Niederzier Das Ende des Tagebaus Hambach ist in Sicht, 2030 soll bereits die Flutung der Grube mit Rheinwasser beginnen. Die Planungen der Neuland Hambach GmbH für die Zukunft laufen auf Hochtouren. Ein Überblick.

Das Gebiet ist riesig: Rund 8500 Hektar umfasst das Neuland Hambach, den heutigen Tagebau Hambach und die Sophienhöhe. Und ab 2030 entsteht einer der größten Seen Deutschlands, der aufgrund seiner Trichterform schon nach zehn Jahren mit einer Fläche von 1300 Hektar und einer Tiefe von 200 Metern größer als der Restsee im benachbarten Tagebau Inden sein wird, wie Boris Linden, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Neuland betont.

Entsprechend groß ist die Herausforderung, die Tagebaunachfolgelandschaft zwischen Jülich/Titz und Merzenich/Kerpen, Niederzier und Elsdorf zu gestalten. Nichtsdestotrotz soll der sogenannte Rahmenplan bis Ende des Jahres stehen und damit die Weichen zum Beispiel für die Weiterentwicklung oder auch Neugestaltung bestehender Orte, die frühzeitige Nutzung der Uferbereiche und Möglichkeiten der Zwischennutzung während der rund 40-jährigen Seebefüllung mit Rheinwasser stellen.

Premiumprojekt Hambach Loop

So könnte der sogenannte Hambach Loop aussehen, ein multifunktionaler Weg, der einer Acht ähnelnd um die Tagebaugrube und die Sophienhöhe entstehen soll. Foto: Neuland Hambach GmbH

Über den aktuellen Stand der Planungen informierte Linden jüngst im Niederzierer Ausschuss für Strukturwandel. Eines der Premiumprojekte sei dabei der sogenannte Hambach Loop, ein 42 Kilometer langer und multifunktional nutzbarer Weg, der mit zwei miteinander verbundenen Routen achtförmig um die Sophienhöhe und die Tagebaugrube/Restsee führen soll. Mit zahlreichen Rast- und Aussichtspunkten soll er nicht nur einen Blick auf den sich füllenden Restsee eröffnen, sondern auch touristische Ziele wie das Forum Terra Nova bei Elsdorf und besondere Orte wie den zukünftigen Kulturpark Manheimer Bucht mit der dortigen Kirche, den Bürgewald als Ort der Zukunft in Alt-Morschenich, die Elsdorfer Terrassen mit dem Wasser-Einleitbauwerk („Sicherlich ein ikonischer Ort“, so Linden), die Höllentreppe hinauf auf die Sophienhöhe bei Rödingen und den Bereich der heutigen Tagesanlagen bei Niederzier miteinander verbinden, erklärt Linden. Auch wenn die Details zur Streckenführung erst noch erarbeitet werden müssen, kann sich das Neuland-Team schon jetzt freischwebende Aussichtskonstruktionen und balkonartige Rastflächen entlang der Strecke vorstellen. Allerdings wird die Fertigstellung noch Jahre dauern. Lindens Team gibt das Jahr 2032 als Zielmarke an.

Sanfter Tourismus auf der „Sophie“

Bereits viel schneller können die Planungen für die 13 Quadratkilometer größe Sophienhöhe umgesetzt werden, die schon „heute ein Juwel ist“, als Naturraum aber noch weiterentwickelt werden soll, betont Linden, mit dem von der Gemeinde Niederzier geplanten Besucher- und Informationszentrum (BIZ), auch Berggasthof genannt, als zentralem Ausgangspunkt für Wanderungen und sportliche Aktivitäten. Linden spricht davon, die verschiedenen Hochplateaus noch besser zu inszenieren, weitere Aufgänge und eventuell einen Baumwipfelpfad anzulegen. Ob am Ende eine wie auch immer geartete Seilbahn, zum Beispiel als Trägersystem autonom fahrender Elektro-Busse, Realität wird, sei noch Zukunftsmusik. Entscheidend wird sein, dass anders als heute auch Mobilitätseingeschränkte die Sophienhöhe erleben können.

Im Rahmen eines Leader-Projekts zur „Sanften touristischen Inwertsetzung der Sophienhöhe“ ist ein 300-seitiger Bericht mit zahlreichen Handlungsoptionen entstanden. Dazu zählen unter anderem eine bessere, je nach Nutzungsart (Wandern, Radfahren, Reiten) voneinander getrennte Wegeführung und ein Beschilderungskonzept zur leichteren Orientierung. Während Wanderer hautnah die Transformation der Flora und Fauna auf der Abraumhalde erleben könnten, biete sie gleichzeitig großes Potenzial für Reiter und Radfahrer, zum einen für Familien mit Kindern, aber natürlich auch für sportlichere Fahrer.

Aufgrund ihrer Topographie ist die Sophienhöhe geradezu prädestiniert für Mountainbiker, die während der Seebefüllung bis tief in die Grube fahren könnten. Allerdings habe das seinen Preis, pickte Niederziers Strukturwandelmanager Jonas Hamacher dieses Beispiel einmal aus der Studie heraus. Ein Mountainbike-Trailpark sei mit Herstellungskosten zwischen 2,5 und vier Millionen Euro verbunden, ohne die jährliche Unterhaltung, die rund 100.000 Euro kosten werde.

Eine andere Idee auch aus der Bürgerbeteiligung: Attraktive und spektakuläre Aussichtspunkte an markanten Orten wie dem Römerturm, dem Höller Horn, dem Jülicher Kopf oder der Goldenen Aue sollen Sichtachsen zu den Anrainerkommunen herstellen und einen Ausblick auf die sich wandelnde Tagebaulandschaft ermöglichen. Dazu sollen sie mit entsprechend attraktiven Sitzgelegenheiten ausgestattet werden.

Solarsteg und Campus

Südlich der Sophienhöhe soll auch Niederzier einen direkten Seezugang erhalten. Derzeit wird über eine Art Solarsteg nachgedacht, der einmal verschiedene Gebäude in einer Art Campus im seichten Ufer miteinander verbinden könnte. Das Problem hier allerdings: Nach derzeitigen Planungen muss ein Höhenunterschied von 35 Metern überbrückt werden bis zum endgültigen Seepegel, in der Befüllungsphase noch viel mehr.

Und dann geht es schon in Richtung der heutigen Tagesanlagen, einem Areal von mehr als 110 Hektar, das von der gemeinsam von RWE und dem Land NRW gegründeten Gesellschaft „Perspektive.Struktur.Wandel“ entwickelt werden soll. Die Bestandsaufnahme sei mittlerweile abgeschlossen, betonte Linden, jetzt gehe es an die Ausarbeitung von Projektideen. Ende des Jahres bereits soll ein umsetzungsreifes Konzept vorliegen. Vorbild könnte das Konversionsprojekt „Esch Belval“ sein, erklärte Linden. Luxemburgs größte Stahlhütte wird derzeit zum modernen Stadtquartier umgewandelt – mit einem Funktionsmix aus Arbeiten, Wohnen und Leben. Dies könnte sich Linden auch für die Tagesanlagen vorstellen, mit Anbindung der heutigen Werksbahn an die Rurtalbahnstrecke.