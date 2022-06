Großeinsatz : Person nach Verpuffung schwerstverletzt

Düren Aktuell läuft ein Großeinsatz der Feuerwehr in der Dürener Fußgängerzone. Bei einer Verpuffung erlitt eine Person schwerste Verletzungen.

Bei einer Verpuffung in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Wirtelstraße in Düren erlitt eine Person am Freitagmorgen nach Feuerwehrangaben schwerste Verletzungen. Gegen 8.30 Uhr rief eine dunkle Rauchwolke über der Fußgängerzone die Feuerwehr auf den Plan, die mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften anrückte. Nach Angaben des Leiters der Feuerwehr, Patric Ramacher, fanden die Helfer in einer Wohnung eine „schwerstverletzte Person“. Umgehend wurde ein Rettungshaubschrauber angefordert. Ob sich bei der Verpuffung noch weitere Personen in dem Gebäude aufgehalten haben, war zunächst unklar.