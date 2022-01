Forderungen des Dürener Bündnisses : Per Kraftakt zu bezahlbarem Wohnraum

Das Objekt Heinrich-Dauer-Straße 4 gehört zu den jüngsten Neubaumaßnahmen des Dürener Bauvereins. Weitere sollen nach Möglichkeit folgen. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Die Ausgangsposition ist hinlänglich bekannt: In Düren fehlt es an allen Ecken an bezahlbarem Wohnraum – für Einkommensschwache, Hartz-IV- und Grundsicherungsempfänger.