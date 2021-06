Plätze frei : Pedelec- und E-Bike-Training für Senioren

Das Fahren mit einem E-Bike birgt besondere Gefahren. Die Dürener Polizei bietet Fahrsicherheitstrainings an. Foto: dpa-tmn/Tobias Hase

Düren Sicher unterwegs auf Pedelec und E-Bike: In den Sommermonaten bietet die Polizei Düren in den Gemeinden des Kreises Seminare für Seniorinnen und Senioren an. Es gibt noch freie Plätze.