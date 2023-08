Fußball-Regionalliga : Schommers verpflichtet seinen Wunschstürmer

Aachen Der Fußball-Regionalligist verpflichtet den 33-jährigen Patrick Dulleck von Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm für die Neuner-Position. Am Samstag kommt Schalke II zum ersten Heimspiel der Dürener, das in Beeck stattfindet.

Dulleck, der aus dem baden-württembergischen Malsch stammt, hatte in der Jugend unter anderem für die TSG Hoffenheim gespielt, ehe er in die U19 des Karlsruher SC wechselte. Nach Einsätzen im Regionalliga-Team des KSC feierte er sein Profidebüt in Liga zwei. Nach dem Abstieg des KSC gehörte Dulleck, der zuvor mit einer schweren Knieverletzung längere Zeit ausgefallen war, zum Drittliga-Kader, der direkt wieder in die Zweite Liga aufstieg. 2014 wechselte der Stürmer in die Regionalliga Südwest zuerst zum SV Elversberg und später zum TSV Steinbach. Mit dem FC Homburg stieg er in die Regionalliga auf. Zuletzt hatte er ein Jahr mit Ulm in der Regionalliga gespielt und bei 21 Einsätzen zwei Tore und einen Assist erzielt. Insgesamt verbuchte der 33-Jährige in seiner Karriere bisher unter anderem in 281 Regionalliga-Partien 76 Tore. Zudem weist er 28 Zweit- sowie Drittliga-Spiele in seiner Vita vor.