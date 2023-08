Stadt stellt Absperrungen auf : Pächter befürchtet Unfälle wegen Betonklötzen in der Tankstellenzufahrt

Pächter befürchtet Unfälle wegen Betonklötzen in der Tankstellenzufahrt

Düren Seit einigen Monaten ist die Stadt Eigentümer des Eckgrundstücks Schoellerstraße/Arnoldsweilerstraße, das sie jetzt in Teilen abgesperrt hat. Sehr zum Verdruss des Tankstellen-Pächters.

Das neue Innovationsquartier „Südlich Bahn“ wird von der Josef-Schregel-Straße bis hinauf an die Schoellerstraße reichen. Auch das Eckgrundstück Schoellerstraße/Arnoldsweilerstraße hat die Stadt Düren längst erworben, die ersten Mieter haben sich vor kurzem verabschiedet. Und damit hat für Andreas Waclawek, dem Pächter der Tankstelle an der Schoellerstraße, das Problem begonnen.

„Ich habe sogar schon gesehen, wie Autofahrer aus der Arnoldsweilerstraße kommend über den Bürgersteig und Radweg zu uns gefahren sind“, berichtet sein Sohn Andreas. Und wer mal eben aus dem nahen Grüngürtel seinen Tank füllen will, „muss nun bis zur Kreuzung Roonstraße fahren, um zurück in den Grüngürtel zu kommen“, erklärt sein Vater.

Dabei haben die Waclaweks sogar Verständnis dafür, dass die Stadt die nicht mehr genutzten Flächen absperrt. „Aber man könnte die Betonklötze doch problemlos so versetzen, dass die Tankstelle weiterhin erreichbar wäre.“ Sollte es am Ende nur an Haftungsfragen liegen, könnten sie sich sogar vorstellen, dass der Ölkonzern die paar Quadratmeter zusätzlich anmietet. „So ist es auf jeden Fall nur eine Frage der Zeit, bis hier etwas passiert“, ergänzt Dieter Waclawek.