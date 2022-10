Einbruch in Krauthausen : Paar arbeitet im Garten, Diebe dringen ins Haus ein

Interaktiv Düren Am helllichten Tag stehlen Diebe aus einem Haus in Krauthausen Schmuck und den Inhalt einer Handtasche. Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei Düren am Freitag mitteilte, sind bislang unbekannte Täter am Donnerstag am helllichten Tag in ein Wohnhaus auf der Kreuzauer Straße in Krauthausen eingebrochen. Die Hausbewohner waren zu der Zeit im Garten.