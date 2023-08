Splitter vom Kanzler-Besuch in Düren : „Olaf, mach den Döner billiger!“

Auch im Dürener Rathaus prüfte ein Diensthund vor dem Besuch des Bundeskanzlers, ob die Taschen und Arbeitsutensilien der Medienvertreter Sprengstoff enthielten. Einmal schlug er an. Foto: MHA/Volker Uerlings

Düren Dürener Jugendliche, die eine bundesweite Döner-Initiative anstoßen. Ein Sprengstoff-Spürhund, der im Rathaus plötzlich anschlägt. Und Zaungäste, die neugierig oder sauer auf die Politik waren. Der Besuch des Bundeskanzlers in Düren ließ die meisten nicht kalt.

Ein Regierungschef kann und muss ein „Mann für alle Fälle“ sein. Kein Thema, für das er nicht zuständig sein soll und wäre. Natürlich ist ein Vor-Ort-Besuch wie der in Düren am Dienstag auch eine Gelegenheit, wichtige und weniger wichtige Anliegen vorzutragen. Zur ersten Kategorie zählen zweifelsfrei das Bemühen um Frieden und die Demo für eine Betreuung von unterstützungsbedürftigen jungen Menschen in der Berufswelt. Zur zweiten eine unmissverständliche Forderung einer kleinen Gruppe von Jugendlichen: „Olaf, mach den Döner billiger!“

Das bekam Olaf Scholz bei seiner Ankunft zu hören, denn die Döner-Preise als offenbar besonders wichtiger Bestandteil der Ernährung an langen Schultagen seien im Zuge der Inflation inzwischen viel zu hoch. Vier Euro als Preisobergrenze war da zu lesen. Es ist nicht davon auszugehen, dass hier ein Kanzler-Machtwort den Markt beeinflusst.

Der Besuch eines Kanzlers – ob man seine Politik nun gut findet oder zu den Kritikern zählt – ist etwas Besonderes. Das war am Dienstag in Düren deutlich zu spüren. Schon an den Ständen auf dem Wochenmarkt war der Besuch des Kanzlers am Morgen Gesprächsthema. Die Absperrungen am Kaiserplatz waren weithin sichtbar, die Polizei schon ab dem Morgen präsent.

Der Rathausvorplatz und damit weite Teile des Kaiserplatzes waren gesperrt, dennoch demonstrierten nicht wenige Menschen gegen den Kanzler-Besuch oder beobachteten einfach nur, was sich da abspielt. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Am Mittag versuchten gar nicht mal so wenige Dürener, von den Absperrgittern am Kaiserplatz aus einen Blick auf den Bundeskanzler zu werfen. Eine gewisse Aufregung lag in der Luft, mit Spannung warteten die Menschen auf den Fahrzeugtross, rätselten, aus welcher Richtung der Kanzler wohl kommen mag und betrachteten das Aufgebot an uniformierten Sicherheitskräften und solchen, die in zivil unterwegs waren, mit Knöpfen im Ohr.

Und auch Menschen, denen es „ganz egal ist, ob der Kanzler kommt“, konnten am Dienstagmittag dann doch nicht widerstehen, sich das seltene Ereignis auf dem Kaiserplatz anzuschauen. Ganz deutlich war die Spannung zu spüren, als die ersten beiden Polizeimotorräder um 14.16 Uhr auf den Kaiserplatz fuhren und die Limousinen folgten. Sieht man halt nicht alle Tage.

Als Olaf Scholz ausgestiegen war und von Bürgermeister Frank-Peter Ulrich – mit roter Krawatte und Amtskette – begrüßt wurde, bestimmten seine Kritiker mit Pfiffen und Buh-Rufen die Akustik auf dem Dürener Kaiserplatz, was andere Zuschauer wiederum als unhöflich und unnötig empfanden. Scholz winkte kurz, dann ging es ins Rathaus.

Der Dürener Beigeordnete Thomas Hissel ist einer der Sprecher der 20 Tagebau-Anrainer-Kommunen und gab Bundeskanzler Olaf Scholz die Hoffnung mit auf den Weg, dass nun der Strukturwandel auch mit seiner Unterstützung „Deutschland-Tempo“ annimmt. Foto: MHA/Volker Uerlings

Unter den Zuschauern am Kaiserplatz waren auch etliche Schülerinnen und Schüler, die ihre Handys parat hielten, um einen Erinnerungsschnappschuss zu machen. Einige hatten sich spontan entschlossen, an diesem Tag einen späteren Bus nach Hause zu nehmen. „Den Bundeskanzler einmal in echt zu sehen, ist ja schon was Besonders. Die Chance hat man in Düren ja sonst nicht“, sagte ein Schüler, der an diesem Nachmittag mit seinen Mitschülern aber auch rätselte, wer die ganzen anderen Männer im Anzug sein mögen, die mit dem Bürgermeister auf den Kanzler warteten und darüber, was ein solcher Besuch wohl bringen mag.

Diese Frage stellten sich auch die Erwachsenen, deren Statements vor der Absperrung von Stammtischparolen bis hin zu Freude über den Besuch des Kanzlers reichten. Auch wenn die Dürener auf dem Kaiserplatz nicht glaubten, dass ein Kanzlerbesuch schnelle Veränderungen bringen könne, so war doch zu hören, dass es auf jeden Fall nicht schaden könne, wenn Olaf Scholz sich vor Ort mit den Menschen unterhalte. Und ganz ähnlich schätzten das auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Rheinischen Revier nach dem Gespräch mit Olaf Scholz ein. Dass nun ein direkter Draht ins Kanzleramt eingerichtet wird, fanden alle gut – ebenso wie die Zugewandtheit des Kanzlers.

Der prominente Besuch war offensichtlich auch für die städtischen Angestellten ein besonderer Anlass. Das zeigten die vielen offenen Fenster im Rathaus, an denen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dicht drängten und mit ihren Handys die Ankunft des Kanzlers filmten. Auch das Empfangskomitee aus Bürgermeister, Thomas Hissel (Beigeordneter) und den beiden Bundestagsabgeordneten Thomas Rachel (CDU) und Dietmar Nietan (SPD) hielt den besonderen Moment vor der Ankunft mit einem Selfie samt abgesperrtem Kaiserplatz und Menschenmenge im Hintergrund fest.

Sprengstoff-Spürhund erstarrt

Im Rathaus warteten derweil schon einige Dutzend Medienvertreter, um über die Scholz-Visite zu berichten. Natürlich sind die Sicherheitsauflagen zu beachten. So mussten die Journalistinnen und Journalisten ihre Taschen und alles Arbeitsgerät abgeben, damit ein Sprengstoff-Spürhund seinen Job tun konnte. Der Polizei-Diensthund erledigte das in großer Geschwindigkeit, bis er an einer Tasche fast erstarrte – das offensichtliche Zeichen für einen Fund.

Der Diensthundeführer fragte streng „Wem gehört dieser Rucksack?“ Ein bleicher und erkennbar nervöser Kollege hob die Hand und trat nach vorn. Ansonsten absolutes Stillschweigen in diesem Rathausflur mit sicher 40 Menschen.

Dann klärte der Beamte auf: Er habe etwas in die Tasche gesteckt, damit der Hund auch reagieren könne und ein Erfolgserlebnis hat. Der Erleichterung folgte Heiterkeit. Allerdings: Der „Duft“ bleibt einige Zeit „hängen“, und der Kollege ist gut beraten, diesen Rucksack künftig nicht zu benutzen, wenn er an Orten tätig ist, die mit Sicherheitsüberprüfungen einhergehen.

Mit dem Besuch des Kanzlers in Düren waren zwei Demonstrationen mit komplexem politischen Inhalt verbunden: Eine für die Abrüstung und gegen Waffenlieferungen und eine gegen den von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geplanten Zuständigkeitswechsel bei der Betreuung der unter 25-Jährigen von den Jobcentern zur Agentur für Arbeit. „Jugend ist Zukunft, Chancen müssen bleiben“ war dort zu lesen.