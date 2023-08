Sportfreunde Echtz : Ohne Rasenplatz kein integratives Sportfest

Echtz Nächster Rückschlag für die Sportfreunde Echtz im Kampf mit der Stadt Düren, nach jahrelangen Bemühungen doch einmal den örtlichen Rasenfußballplatz nutzen zu können.

Eigentlich wollten sich die Sportfreunde Echtz am 19. und 20. August mit einem integrativen Sportfest am und auf dem Sportplatz wieder einmal in der Öffentlichkeit präsentieren. Unter anderem waren ein Bambini-Turnier, ein Elfmeter-Schießen, verschiedene Läufe und Aktionen für Kinder geplant.