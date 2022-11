Blaulicht : Ohne Führerschein, aber dafür mit Drogen unterwegs

An der Straßenlaterne und am Auto entstand insgesamt ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Düren Am Freitagnachmittag hat ein Autofahrer eine Straßenlaterne in Düren angefahren. Vor Ort stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß – und unter Drogeneinfluss stand.

Am Freitag um 15.57 Uhr wurde die Polizei von einem Zeugen über den Verkehrsunfall in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen sollte durch ein rückwärtsfahrendes Auto eine Straßenlaterne beschädigt worden sein. Im Anschluss sei der Fahrer mit dem Wagen vom Unfallort geflüchtet und habe in der Nähe geparkt.