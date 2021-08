Öffentlichkeitsfahndung : 13-jähriges Mädchen aus Düren vermisst

Düren Seit Dienstagvormittag wird ein 13 Jahre altes Mädchen vermisst. Zuletzt gesehen wurde es in einer Parkanlage an der Merzenicher Straße.

Gegen 10:30 Uhr brach die 13-Jährige Anne Drews von einem Wohnhaus an der Kölnstraße zu einem Spaziergang mit ihrem Hund auf, von dem sie nicht zurückkehrte. Zeugen zufolge wurde das Mädchen im Laufe des Dienstags in einem Park an der Merzenicher Straße gesehen, als sie sich dort in Begleitung einer männlichen Person aufhielt. Auch den Hund, eine junge französische Bulldogge, hatte das Mädchen dabei.