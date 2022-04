Phantombilder veröffentlicht : Öffentliche Fahndung nach Messerstechern am Ahrweilerplatz

Düren Mit der Veröffentlichung von Phantombildern erhofft sich die Polizei Hinweise auf die Identität zweier Unbekannter, die Anfang April zwei junge Männer am Dürener Ahrweilerplatz mit Messern verletzt haben.

In der Nacht von Samstag, 2. April, auf den folgenden Sonntag kam es in einer Warteschlange vor einem Imbiss am Dürener Ahrweilerplatz zu der schweren Körperverletzung. Zwei bislang Unbekannte waren mit zwei jungen Männern, 18 und 20 Jahre alt, in Streit geraten.