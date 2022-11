Kommentar zur Aachener Straße in Düren : Nordumgehung nicht verteufeln

Kommentar zur Aachener Straße in Düren

Die Ostumgehung (Bild) hat für eine deutliche Verringerung des Verkehrs in der Innenstadt gesorgt. Die Nordumgehung würde für weitere Entlastung sorgen, auch auf der Aachener Straße. Foto: Guido Jansen

Meinung Düren Wie kann Radfahren auf der Aachener Straße, einer der am stärksten frequentierten Verkehrsachsen in Düren, sicherer werden? Die dafür notwendige Verringerung des Verkehrs ist ohne Nordumgehung kaum zu erreichen, meint unser Redakteur Jörg Abels.

Der Fall Aachener Straße zeigt das Dilemma, in dem Verkehrsplaner in Düren stecken. Der zur Verfügung stehende Raum zwischen den Häuserzeilen ist vielerorts so rar, dass Handlungsoptionen begrenzt sind.