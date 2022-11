Neuer Kunstrasenplatz : SV Nörvenich profitiert von Fördertöpfen

Nörvenich Der letzte weiße Fleck auf der Landkarte der Kunstrasenplätze im Kreis Düren ist gefüllt. Ab sofort verfügt mit dem SV Nörvenich auch ein Verein aus der Neffelbachkommune über einen modernen und witterungsunabhängigen Fußballplatz.

Die Besonderheit in Nörvenich: Bis auf den örtlichen Tennisclub, der selbst dringend 20.000 Euro für seine Anlage benötigte, verzichteten alle anderen Sportvereine zugunsten des SV Nörvenich. Im Gegenzug dürfen sie in Zukunft bei Bedarf den neuen Kunstrasen ebenfalls nutzen. Denn dass in der Gemeinde ein zweiter Platz gebaut werden könnte, dürfte in absehbarer Zukunft kaum möglich sein, wie Bürgermeister Dr. Timo Czech (CDU) betonte.