Unterschriftenaktion im Dürener Südkreis : Streit um die Zukunft von Pater Kames

Claudia Jäger (r.) und Maria Esser vor der Kirche St. Michael im Vettweißer Ortsteil Kelz. Die Vorstandsmitglieder des Förderkreises wollen Pater Günther Kames nicht verlieren und initiieren deswegen eine Unterschriftenaktion. Foto: MHA/Merve Polat

Nörvenich/Vettweiß In der Bevölkerung gut gelitten, in den Gremien angeeckt: Pater Günther Kames muss seinen Posten als Pfarrvikar in der GdG Nörvenich/Vettweiß räumen. Eine Unterschriftenaktion soll das verhindern.