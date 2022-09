Katholische Kirche im Kreis Düren : Pater Kames mit sofortiger Wirkung entlassen

Unterschriftenaktion im Dürener Südkreis : Streit um die Zukunft von Pater Kames In der Bevölkerung gut gelitten, in den Gremien angeeckt: Pater Günther Kames muss seinen Posten als Pfarrvikar in der GdG Nörvenich/Vettweiß räumen. Eine Unterschriftenaktion soll das verhindern.