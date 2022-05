Von Straße abgekommen : Motorradfahrer stirbt bei Unfall am Fliegerhorst Nörvenich

Radfahrer und Fußgängerin sterben : Gleich zwei tödliche Unfälle am Wochenende in der Eifel Es ist eine traurige Bilanz, die die Polizei am Sonntag ziehen muss: Am Samstag verunglückt ein 55-jähriger Rennradfahrer bei Nideggen, am Sonntag eine 80-jährige Fußgängerin in Simmerath. Beide sterben.