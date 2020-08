Kostenpflichtiger Inhalt: Fliegerhorst Nörvenich : Luftwaffen üben erstmalig gemeinsam in Deutschland

Erwartet werden unter anderem sechs israelische Kampfflugzeuge vom Typ F-16. Foto: Luftwaffe

Nörvenich Es ist ein Besuch von historischer Dimension: Erstmals in der deutsch-israelischen Geschichte werden die Luftwaffen beider Staaten in den kommenden beiden Wochen in Deutschland gemeinsam üben.