Kostenpflichtiger Inhalt: Die Evakuierung aus Krisengebieten : Luftwaffe übt erneut den Ernstfall namens „Snap“

Nörvenich Immer wieder sind deutsche Staatsbürger weltweit in Krisengebieten im Einsatz; in der Regel ohne größere Komplikationen. Aber was passiert, wenn diese in einen Hinterhalt geraten? Dann steht Luftwaffe für eine Evakuierung bereit. Bei der Übung „Snap“ wurde ein solches Szenario am Mittwoch auf dem Fliegerhorst Nörvenich erfolgreich demonstriert.