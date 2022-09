Dubiose Vorgänge : Herrenloses Unfallfahrzeug in Nörvenich

Dubiose Vorgänge rund um einen Unfall erlebten Polizisten in Nörvenich. Foto: dpa/Fabian Strauch

Nörvenich Ein abgestelltes Unfallfahrzeug, ein Pkw-Halter, der vermeintlich von nichts weiß, und ein betrunkener Bekannter, der sich in Widersprüche verwickelt. Was Polizisten in Nörvenich erlebten.

In Nörvenich hat am frühen Samstagmorgen ein Anwohner einen Unfall bemerkt. Das Kuriose: Der Wagen stand führerlos am Straßenrand. Die Ermittlungen der Polizisten führten schließlich zu einem betrunkenen Bekannten des Fahrzeughalters.

Kurz nach 5 Uhr am Samstag wurde eine Streifenwagenbesatzung der Wache Kreuzau nach Nörvenich-Hochkirchen gerufen. Dort stand in der Neffeltalstraße ein Pkw, der nach einem kleinen Unfall einfach abgestellt worden war. Von den Insassen fehlte jede Spur. Die Beamten ermittelten den Halter und fuhren dort vorbei. Der gab an, nicht zu wissen, dass jemand Fremdes mit dem Wagen gefahren sei. Möglicherweise sei es gestohlen worden oder von einem Bekannten „ausgeliehen“ worden.

Während des Gesprächs kam den Polizisten aber der Verdacht, dass ein ebenfalls anwesender Bekannter des Fahrzeughalter selbst das Auto gefahren und sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Der 23-jährige Mann aus Düren hat keinen Führerschein. Zudem bestand der Verdacht, dass der Dürener unter erheblichem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand.

Ihm wurde später eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Nennenswerter Fremdschaden, außer am gefahrenen Pkw, entstand laut Polizei durch den Unfall nicht.

(red)