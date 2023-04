Fliegerhorst Nörvenich : Tornado-Kampfjets starten auch in der Mittagspause

Nörvenich Mittags und abends finden in der Regel aus Gründen des Lärmschutzes keine Flugbewegungen rund um den Fliegerhorst Nörvenich statt. Vom 20. bis 24. April aber ist das anders.

Um die Belastungen für die Bevölkerung im direkten Umfeld des Fliegerhorstes so gering wie möglich zu halten, hat sich das Taktische Luftwaffengeschwader 31 „Boelcke“ selbst auferlegt, dass normalerweise keine Kampfflugzeuge in der Mittagszeit zwischen 12.30 bis 14 Uhr starten oder landen. Aber es gibt Ausnahmen von dieser Regelung.

Weil das derzeit in Nörvenich stationierte Taktische Luftwaffengeschwader 33 mit seinen Kampfflugzeugen vom Typ Tornado zwischen dem 20. und 24. April an einer Übung im Ausland teilnimmt, wird es auch Starts in der Mittagspause geben, teilt das „Boelcke“-Geschwader mit. Es werde versucht, die Maschinen möglichst zeitgleich starten zu lassen, um das Startfenster klein zu halten. Am Wochenende seien keine Flüge geplant.