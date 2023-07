Lebenslaute-Protest in Nörvenich : Ein Aktionskonzert vor dem Militärflugplatz

Info

Am Sonntag, 6. August, findet ab 16 Uhr neben der Kundgebung in Nörvenich in der Parkanlage vor dem Haus der Stadt Düren am Mahnmal Hiroshima eine öffentliche Kundgebung der Friedensgruppe Düren statt. Außer Redebeiträgen des Bündnisses werden auch einige Musizierende von Lebenslaute erwartet. Außerdem wird nach Aussagen der Friedensgruppe Düren Bürgermeister Frank Peter Ullrich (SPD) das Wort ergreifen.