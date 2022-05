Betriebserweiterung : Da gackern ja bald 40.000 Hühner!

Wilhelm Püllen leitet den landwirtschaftlichen Betrieb des Hermannhofs seit dem Jahr 2009. Foto: MHA/Verena Müller

Eschweiler über Feld Auf dem Hermannshof der Familie Püllen gibt es derzeit 27.500 Legehennen in Boden- und Freilandhaltung. Eine neue Halle ist in Planung, so dass der Betrieb ab Ostern 2023 deutlich vergrößert werden kann. Kunden in der gesamten Region zwischen Köln und Aachen kaufen die Eier.