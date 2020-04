Kostenpflichtiger Inhalt: Rumänische Erntehelfer eingetroffen : Charterflug rettet die Frühjahrsernte

Levenigs Mitarbeiterinnen Alina Garbea und Justina Krokowska (v.r.) mit einigen der neu eingetroffenen Erntehelfern. Foto: MHA/Jörg Abels

Kreis Düren/Pingsheim Erdbeerbauer Eberhard Levenig steht die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Nach Wochen der Ungewissheit ist zumindest einmal die Frühjahrsernte in seinem Betrieb gesichert. In der Nacht zum Karfreitag sind am Flughafen Düsseldorf nach zum Teil abenteuerlicher Anreise 49 der dringend benötigten Erntehelfer aus Rumänien gelandet.